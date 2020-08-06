Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı ve namazda okunması gereken dualar...

Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylar bu ibadetin Müslümanlara farz kılındığı günde vatandaşlarca araştırılıyor. İbadetlerini doğru şekilde gerçekleştirmek isteyen kişiler namaz sırasında okunması gereken dualar gibi birçok sorunun yanıtını araştırıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı ve namaz sırasında okunması gereken dualar…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Müslümanların bayramı olarak kabul edilen bu anlamlı günde binlerce vatandaş yapacakları ibadet ile ilgili olarak "Cuma namazı nasıl kılır?" sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Bilindiği üzere bir Müslümanın bu ibadetle yükümlü olabilmesi için erkek, hür, mukim (dinen yolcu sayılmayan) ve mazeretsiz olması gerekir…