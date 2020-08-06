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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 6 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve BURADA

kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge’de meydana gelen şiddetli deprem sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor. İşte 6 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve

Giriş Tarihi: 6.8.2020 18:22 Son Güncelleme: 6.8.2020 18:22 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 6 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA

Aktif özellikte Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu isimli 2 fay hattının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde iç ve dış merkez üsleri kaynaklı olarak büyük, orta ve küçük şiddetlerde son dakika gelişmeleri meydana geliyor. En son Malatya Pötürge'de meydana gelen şiddetli depremin ardından vatandaşlarımız son depremler bilgileri için deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (6 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE)

Kandilli Rasathanesi ve 18.12 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 6 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 6 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 6 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA
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