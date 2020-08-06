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’ta şoke eden görüntüler! Kızlar tekme tokat birbirine girdi...

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'un ilçesinde yaşandı. Kent meydanında buluşan bir grup genç kız, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve genç kızlar saç saça baş başa birbirine girdi. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 09:43 Son Güncelleme: 6.8.2020 09:47 ABONE OL
Esenyurt’ta şoke eden görüntüler! Kızlar tekme tokat birbirine girdi...

İstanbul Esenyurt'ta kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR AYIRDI

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda kızlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmada bir kızın başka bir kıza tekme attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çıkan kavgada herhangi bir yaralama olmazken, kısa sürede çevrede toplanan vatandaşların müdahalesi ile taraflar ayrıldı. Sakinleşen taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

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Esenyurt’ta şoke eden görüntüler! Kızlar tekme tokat birbirine girdi...
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