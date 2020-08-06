Gadir Hum nedir, ne zaman kutlanır? 2020 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları

Gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında Gadir Hum Bayramı yer alıyor. Sosyal medyada bayram mesajları göndermeye başlayan vatandaşlar bugünle alakalı detaylı araştırma yapmaya başladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak bilinen bu anlam dolu gün geçmiş dönemden günümüze kadar gelen bir gelenektir. Peki Gadir Hum nedir, ne demektir ve ne zaman kutlanır? 2020 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları…

GADİR HUM NEDİR?

Şii inancına göre, Gadir-i Hum Bayramı'nda Ali el-Mûrtezâ, İslam peygamberi Muhammed tarafından "Velayet" makamına atanmıştır ve bu inanç doğrultusunda bu gün Gadiri-i Hum Bayramı olarak kutlanmaktadır.