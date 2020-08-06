Gadir Hum nedir, ne zaman kutlanır? 2020 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları

Gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında Gadir Hum Bayramı yer alıyor. Sosyal medyada bayram mesajları göndermeye başlayan vatandaşlar bugünle alakalı detaylı araştırma yapmaya başladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak bilinen bu anlam dolu gün geçmiş dönemden günümüze kadar gelen bir gelenektir. Peki Gadir Hum nedir, ne demektir ve ne zaman kutlanır? 2020 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları…
Şii inancına göre, Gadir-i Hum Bayramı'nda Ali el-Mûrtezâ, İslam peygamberi Muhammed tarafından "Velayet" makamına atanmıştır ve bu inanç doğrultusunda bu gün Gadiri-i Hum Bayramı olarak kutlanmaktadır.
Şiîlerin inancına göre İslam peygamberi, Ali bin Ebî Tâlib'i kendisinden sonra gelecek halef tayin etmiştir. Bunun kaynağı olarak Gadir-i Hum'u öne sürerler. Bunu anmak için her sene Hicrî Zilhicce ayının 18'inde "Gadir-i Hum Bayramı" kutlanır. Bu gün, Gadir-i Hum Hadisi'nin yıl dönümüdür.
Şii inancında yer alan Gadir-i Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır.
Gusül almak,
Oruç tutmak,
Hz. Ali'yi ziyaret etmek,
Sığınma Duası'nı okumak,
Nubde Duası'nı okumak,
Öğleye yarım saat kala iki rekat namaz kılmak
Gadir-i Hum Bayramının bu güzel coğrafya başta olmak üzere, bütün insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.
Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan Gadirhum Bayramı'nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.
Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin kapısı Gadir Hum. Bayramımız kutlu olsun.
Yüzyıllardır farklı kültür ve inançların huzur içerisinde bir arada yaşadığı, herkesin birbirinin inancına veya inançsızlığına saygı duyduğu Hatay başta olmak üzere ülkemizin ve dünyanın birçok yerinde büyük bir samimiyetle kutlanan #GadirHum Bayramımız kutlu olsun.
Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan Gadirhum Bayramı'nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.
Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin kapısı Gadir Hum. Bayramımız kutlu olsun.