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nedir, ne zaman kutlanır? 2020 kutlama mesajları

Her yıl geleneksek olarak kutlanan , Hz Muhammed'in Hz. Ali'yi halefi olarak tayin ettiği gündür. Sosyal medyada en çok merak edilenler listesinde ilk sırada yer alan bugün Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte konuya dair detaylar araştırılırken kısa, uzun ve anlamlı mesajları atılmaya başlandı. Peki , ne zaman kutlanır? 2020

Giriş Tarihi: 6.8.2020 15:22 ABONE OL
Gadir Hum nedir, ne zaman kutlanır? 2020 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları

Gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında Bayramı yer alıyor. Sosyal medyada bayram mesajları göndermeye başlayan vatandaşlar bugünle alakalı detaylı araştırma yapmaya başladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak bilinen bu anlam dolu gün geçmiş dönemden günümüze kadar gelen bir gelenektir. Peki , ne demektir ve ne zaman kutlanır? 2020 kutlama mesajları…

GADİR HUM NEDİR?

Şii inancına göre, Gadir-i 'nda Ali el-Mûrtezâ, İslam peygamberi Muhammed tarafından "Velayet" makamına atanmıştır ve bu inanç doğrultusunda bu gün Gadiri-i Hum Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Gadir Hum nedir, ne zaman kutlanır? 2020 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları

GADİR HUM NEDİR, NE DEMEK?

Şiîlerin inancına göre İslam peygamberi, Ali bin Ebî Tâlib'i kendisinden sonra gelecek halef tayin etmiştir. Bunun kaynağı olarak Gadir-i Hum'u öne sürerler. Bunu anmak için her sene Hicrî Zilhicce ayının 18'inde "Gadir-i " kutlanır. Bu gün, Gadir-i Hum Hadisi'nin yıl dönümüdür.

GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Şii inancında yer alan Gadir-i Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır.

GADİR-İ HUM BAYRAMI'NDA BAŞLICA YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER;

Gusül almak,

Oruç tutmak,

Hz. Ali'yi ziyaret etmek,

Sığınma Duası'nı okumak,

Nubde Duası'nı okumak,

Öğleye yarım saat kala iki rekat namaz kılmak

Gadir Hum nedir, ne zaman kutlanır? 2020 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları

GADİR HUM BAYRAMI MESAJLARI

Gadir-i Hum Bayramının bu güzel coğrafya başta olmak üzere, bütün insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan Gadirhum Bayramı'nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.

Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin kapısı . Bayramımız kutlu olsun.

Yüzyıllardır farklı kültür ve inançların huzur içerisinde bir arada yaşadığı, herkesin birbirinin inancına veya inançsızlığına saygı duyduğu Hatay başta olmak üzere ülkemizin ve dünyanın birçok yerinde büyük bir samimiyetle kutlanan #GadirHum Bayramımız kutlu olsun.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan Gadirhum Bayramı'nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.

Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin kapısı Gadir Hum. Bayramımız kutlu olsun.

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Gadir Hum nedir, ne zaman kutlanır? 2020 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları
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