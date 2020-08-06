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’te hemşireye darp! Rektör ve Başhekim’den sert tepki

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Endoskopi Ünitesi’nde görev yapan , bir hasta yakını tarafından darp edildi. Canyurt’tun Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavisinin bitmesi ve test sonucu negatif olur olmaz görevine hemen döndüğü öğrenildi. Sağlık çalışanına yönelik şiddet Üniversitesi Rektörü ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi tarafından sert bir şekilde kınandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 6.8.2020 14:14 Son Güncelleme: 6.8.2020 14:17 ABONE OL
Gaziantep’te hemşireye darp! Rektör ve Başhekim’den sert tepki

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Endoskopi Ünitesi'nde görev yapmakta olan Hemşire Erol Canyurt bir hasta yakını tarafından darp edildi. Canyurt'un Koronavirüs salgınından etkilenmesi ardından sağlığına kavuşup tereddüt etmeden yeniden görevi başına geldiği öğrenildi.

"BİZLERİN ÇALIŞMA HEVESİNİ KIRMAYA GÜCÜ YETMEYECEK"
Olayla ilgili hastane Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, "Darp edilen sağlık çalışanı Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavinin bitmesi ve test sonucu negatif olur olmaz görevine hemen dönmesi, fakat buna karşılık şiddete maruz kalması bizi derinden yaralamıştır. Toplum içerisindeki bu tip davranışlar sergileyen kişilerin bizlerin çalışma hevesini kırmaya gücü yetmeyecektir.
Özverili bir davranışla görevine başlayan sağlık personeli, olaydan hemen sonra darp cebir raporu almasına rağmen tekrar görevine dönmüş ve mesaisini tamamlamıştır. Bu hamiyetperver arkadaşımızın davranışı herkese örnek olmuştur. Artık duymaktan bıktığımız bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Toplumun büyük çoğunluğunun böyle şiddet olaylarına nefret gözüyle baktığını biliyoruz. Ancak beklentimiz; sağlık çalışanına şiddet uygulayan şahısları toplumun bizzat sosyal açıdan ve manevi olarak cezalandırılmasını ümit ediyoruz. Sağlık ordusu en küçük ferdinden en büyüğüne bu savaşa omuz omuza çalışmıştır ve çalışmaya devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamalarıyla olayı kınadı.

REKTÖR DE AÇIKLAMA YAPTI
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden olayla ilgili şunları kaydetti: "Covid-19 tedavisi görmüş ve akabinde tereddütsüz hemen görevine dönmüş olan bir sağlık çalışanımız hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Fedakarlığına karşılık şiddete maruz kalması asla kabul edilemez. Gerekli suç duyurusu yapılmıştır. Milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

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Gaziantep’te hemşireye darp! Rektör ve Başhekim’den sert tepki
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