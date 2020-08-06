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Genç kadın, çocukluğunda tacizine uğradığı akrabasını şikayet etti!

Küçük yaşından itibaren yıllarca akrabası tarafından tacize uğrayan genç kadın, diğer akraba kız çocuklarının da aynı şahıs tarafında tacize maruz kaldığını öğrenince şikayetçi oldu. Mahkemeye başvuran genç kadına koruma kararı verildi. Tacizci akraba A.B., 6 ay boyunca aile bireylerinin yanına yaklaşamayacak.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 6.8.2020 14:19 Son Güncelleme: 6.8.2020 14:30 ABONE OL
Genç kadın, çocukluğunda tacizine uğradığı akrabasını şikayet etti!

34 yaşındaki genç kadın G.B., küçük yaşta yıllarca akrabası 65 yaşındaki A.B. tarafından tacize maruz kaldı. Çocukluğunu büyük travma ile geçiren ve kendisine kabusu yaşatan akrabası tarafından "tacizi kimseye söylememesi için" tehdit edilen genç kadın, yıllarca tacize boyun eğdi. Başka akrabalarının kız çocuklarının da aynı akraba A.B. tarafından taciz edildiğine dair söylemler duyunca daha fazla vicdanının sesini susturamayan genç kadın, mahkemeye koştu.

TACİZ ETTİĞİ HERKES ADINA ŞİKAYETÇİ OLDU

Akrabasının tacizini savcılığa ihbar eden genç kadın, aynı zamanda mahkemeye de başvurarak koruma kararı aldırdı. Mahkeme, 6 ay boyunca akrabasının genç kadına yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve ilişki kurmamasına hükmetti. Tacizci akraba A.B., hakkında savcılıık tarafında soruşturma başlatıldı.

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Genç kadın, çocukluğunda tacizine uğradığı akrabasını şikayet etti!
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