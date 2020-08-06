Genç kadın, internetten telefon almak isterken dolandırıldı

Ebru Ç., 17 Mart günü Letgo uygulaması üzerinden Iphone marka sıfır bir telefon beğendi. 4 bin 250 lira olan telefon için satıcı önce 500 lira gönderilmesini istedi. Satıcı daha sonra, 'Mağazamız çok yoğun. Satışın sizin adınıza olması için 2 bin 400 lira daha göndermeniz gerekiyor" dedi. Dolandırıcı, daha da inandırıcı olması için İstanbul Havalimanı'ndaki bir mağazanın fotoğrafını ve konumunu Ebru Ç. ile paylaştı. Fotoğrafları görünce satıcıya güvenen Ebru Ç., karşıdakinin dolandırıcı olduğundan habersiz şekilde o parayı da Tolga Burhan Şenduygu'nun hesabına aktardı. Parayı alan sözde satıcı, Ebru Ç.'nin mesajlarına bir daha hiç cevap vermedi. Dolandırıldığını anlayan talihsiz kadın parayı hemen geri çekmek istedi ama başarılı olmadı.

İnternet dolandırıcılarına 2 bin 900 lirasını kaptıran Ebru Ç., "Bunlar bu sıkıntılı süreçte benim canımı yaktı. Başkalarının canını yakmasın. İsmi, yeri, IBAN numarası her şeyi belli. Savcılığa şikayetimi yaptım. İstanbul Emniyet Müdüründen ve savcıdan yardım istiyorum. İnşallah bir an önce yakalanıp adalete teslim edilirler. Kimbilir bu yöntemle kaç kişinin daha hakkına girmişlerdir" dedi.

KOCAELİ'DE DE SAHTE POLİS KILIĞINDA DOLANDIRICILIK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde kendini Kocaeli'de görev yapan polis olarak tanıtan bir kişi, yine Letgo'da oyun konsolu sattığını iddia ederek dolandırıcılık yaptı. Kendini polis memuru M.Ö. olarak tanıtan kişi, siteye oyun konsolu satmak için ilan koydu. İlanı gören E.E. isimli kişi, M.Ö. olduğu ileri süren kişi ile irtibata geçti. Ürünü almak için anlaşan E.E.'ye dolandırıcı, "Gebze'de oturuyorum. Kocaeli'de polis olarak görev yapıyorum. Görev yerim Karamürsel" dedi. Gebze'ye gelip ürünü almak istediğini söyleyen E.E.'ye dolandırıcı, "Görev yerim Karamürsel'e gidiyorum. Vaktim yok. Ürünü sana kargo ile gönderirim" şeklinde cevap verdi. Kargo şirketinin ambar teslim belgesini gönderen zanlıya, E.E. de ATM'nin kartsız işlem bölümünden bin 600 lira para gönderdi. Otobüsün geleceği saatte İstanbul Bayrampaşa Otogarı'na giden E.E., belgenin yanlış olduğunu öğrenince şaşırdı. Belgede bilgileri olan otobüsün başka bir şehirde olduğunu öğrenen E.E., şahsa ulaşmak istedi. Defalarca aramasına rağmen kendisini polis memuru olarak tanıtan şahsa ulaşamayan E.E., dolandırıldığını anlayınca soluğu önce savcılıkta sonra karakolda aldı.