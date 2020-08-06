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İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürü’nden pazarda Covid-19 denetimi

Çin’den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını kapsamında İçişleri Bakanı ve İl Emniyet Müdürü , Mamak Akdere Pazarı’nda yapılan denetimlere katıldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 6.8.2020 14:43 ABONE OL
İçişleri Bakanı ve Ankara Emniyet Müdürü’nden pazarda Covid-19 denetimi

Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Mamak Akdere Pazarı'nda yapılan denetimlere katıldı.

Maske takılması, mesafe kurallarına uyulması konusunda hem pazarcıları hem de vatandaşı uyaran Soylu ve Yılmaz'ın o anları Ankara Emniyet Müdürlüğü resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

Paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve İl Emniyet Müdürümüz Sayın Servet Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mamak Akdere Pazarı'nda yapılan denetimlere katıldı" denildi.

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İçişleri Bakanı ve Ankara Emniyet Müdürü’nden pazarda Covid-19 denetimi
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