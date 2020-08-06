Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı, hangi tarihte bitecek?

Pandemi süreciyle birlikte kısa çalışma ödeneğine ilişkin güncel gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Corona virüsü nedeniyle istihdamı kontrol altına almak amacı ile çalışan ve işverenlere destek olması amacıyla verilen ücret desteği 1 ay süreyle uzatıldı. Geçtiğimiz günlerde alınan karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?
Maddi anlamda destek için alınan kısa çalışma ödeneği süresi merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneğini, uygulaması biten iş yerleri açısından bir ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle '' kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?'' sorusunun yanıtı belli oldu.
İşte detaylar…
Kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatılmasıyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ise şu ifadeler yer aldı:
25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.
İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.
Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.
Kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatılmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.