Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı, hangi tarihte bitecek?

Pandemi süreciyle birlikte kısa çalışma ödeneğine ilişkin güncel gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Corona virüsü nedeniyle istihdamı kontrol altına almak amacı ile çalışan ve işverenlere destek olması amacıyla verilen ücret desteği 1 ay süreyle uzatıldı. Geçtiğimiz günlerde alınan karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Maddi anlamda destek için alınan kısa çalışma ödeneği süresi merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneğini, uygulaması biten iş yerleri açısından bir ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle '' kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?'' sorusunun yanıtı belli oldu.

İşte detaylar…