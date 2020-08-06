Kıskandığı eşini öldürmüştü... Yaraladığı patron da yaşamını yitirdi

Ankara'da, kıskançlık nedeniyle eşi Dilek Akbulut'u (36) öldüren Bekir Akbulut'un tabancayla vurarak ağır yaraladığı benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif Başyürege, tedavi altına alındığı hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Akbulut, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.





Olay, dün öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesindeki Çiftlik Kavşağı'nda bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Bekir Akbulut, benzin istasyonunun kafeteryasında çalışan eşi Dilek Akbulut ile benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif Başyürege'ye, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tabancayla ateş açtı. Dilek Akbulut, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet Akif Başyürege hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Başyürege, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah karşı hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Bekir Akbulut, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.



ÖZBEKİSTAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK



Öte yandan 3 çocuk annesi Dilek Akbulut'un Özbek asıllı Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Akbulut'un Özbekistan'da yaşayan ailesinin cenazeyi almak için Ankara'ya geleceği ve kızlarını kendi ülkelerinde toprağa vereceği öğrenildi.

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