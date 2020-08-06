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Koronavirüs kapan sevgiliye pencereden evlilik teklifi

CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Koronavirüs kapan sevgiliye pencereden evlilik teklifi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Sedat Akbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kız arkadaşı Esra Akbay'a hastane bahçesinde açtığı pankartla evlilik teklifinde bulundu. Akbay, Tatvan Devlet Hastanesinde 14 gündür tedavi gören Esra Akbay'ı görmek için hastane bahçesine geldi. Telefonla görüştüğü sevgilisinden pencereden dışarıya bakmasını isteyen Sedat Akbay, arkadaşlarıyla "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açtı. Sürpriz evlilik teklifi karşısında gözyaşlarına boğulan Esra Akbay ise kendisine evlilik teklifinde bulunan akrabası Akbay'a, kağıda "Evet" yazarak karşılık verdi. Kız arkadaşına bir buçuk ay önce yapmayı düşündüğü evlilik teklifini bir yakınını kaybetmesi üzerine ertelediğini söyleyen Akbay, "Yaklaşık 14 gündür hastanede yatıyor. Ben de ona moral ve motivasyon olması için tekliği şimdi yaparsam daha iyi olur diye düşündüm. İnşallah çok sevinmiş, morali yerine gelmiştir" dedi.
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Koronavirüs kapan sevgiliye pencereden evlilik teklifi
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