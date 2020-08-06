Küçük Brüksel’de yüzler gülüyor

Afyonkarahisar'ın 20 bin nüfuslu Emirdağ ilçesinin, yaz döneminde yurt dışından sılayırahim ve tatil için memleketlerine gelen Emirdağlılarla nüfusu 160 bine kadar çıkıyor. Yazın yoğunlaşan kent içi trafikte yabancı plakalı araçlar dikkati çekerken, çarsı pazardaki canlılık ise en çok ilçe esnafının yüzünü güldürüyor. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçelerine yaz aylarında gelen hemşehrilerini "Gurbetin Başkenti" sloganıyla karşıladıklarını söyledi. Pandemi sürecini Emirdağ'da çok iyi yürüttüklerini dile getiren Koyuncu, şöyle konuştu: "Yurt dışında yaşayan Emirdağlıların bir kısmı, salgın dolayısıyla ilçeye bu yıl gelemedi. Şu ana kadar Emirdağ'ımıza gurbetçilerin yüzde 50'sinin geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Rakamın yüzde 60-70 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Hemşehrilerime 'gönül rahatlığı ile memleketlerinize gelin' çağrısında bulunuyorum. İlçemiz çok temiz ve hijyenik bir nokta. Bugüne kadarki vaka sayımız yok denecek kadar az."Belçika'da yaşayan gurbetçi Latif Karaca, Türkiye'nin pandemi sürecini iyi yönettiğini anlattı. Salgının ilk dönemlerinde Avrupa'da maske bulmakta sıkıntı yaşadıklarını aktaran Karaca, "Tedbirimizi Belçika'da da aldık, Türkiye'de de alıyoruz. Salgın sürecinde 3 ay orada sıkıntı yaşadık. Şimdi burada da geziyoruz" dedi. Belçika'da yaşayan Berke Türkseven de salgın sürecinde Türkiye'de alınan kararların Avrupa'ya göre daha disiplinli olduğuna dikkat çekti.