Meteoroloji’den fırtına ve yağmur uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Öte yandan hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli(30-50 km/sa)esmesi bekleniyor.

Üç büyük şehrimiz ise hazırlanan hava durumu raporunun özetleri şu şekilde:

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık