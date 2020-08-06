Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji’den fırtına ve yağmur uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

’den fırtına ve yağmur uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

Genel Müdürlüğü, 6 Ağustos tarihli raporunu yayınladı. Özellikle büyükşehir ve tatil bölgelerinde hava durumu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, yurtta hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'den gelen son raporlara göre illerimizde saatlik ve günlük hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 15:04 ABONE OL
Meteoroloji’den fırtına ve yağmur uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Öte yandan hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli(30-50 km/sa)esmesi bekleniyor.

Üç büyük şehrimiz ise hazırlanan hava durumu raporunun özetleri şu şekilde:

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den fırtına ve yağmur uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA