Şile’de kadınlara özel plaj

İstanbul'un ilk ve tek mavi bayraklı plajlarının yer aldığı Şile sahilleri, artık kadınların kendilerini özel hissedecekleri bir tesise ev sahipliği yapıyor. İlçenin en güzel koylarından bir tanesini kadınlara tahsis eden Şile Belediyesi, Âlâ Kadınlar Plajı'nı hizmete açtı. 38 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak aynı anda 300 kişiye birden hizmet verme kapasitesine sahip. Turkuaz suların altın sarısı kumlarla buluştuğu bir koyda denize girme imkânı sunan tesiste, durgun suları tercih edenler için yarı olimpik yüzme havuzu da bulunuyor. Yeme içme alanları, botanik bahçesi ve yürüyüş parkurları bulunan tesisin, bungalov evlerinden oluşan konaklama kısmının sonbaharda hizmete girmesi planlanıyor. Tesiste cankurtaranlar da dahil tüm personel kadınlardan oluşuyor. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Bize gelen talepler arasında ilk sırada kadınlar plajı yer alıyordu. Bu talepleri göz ardı etmedik. 2 ay gibi kısa bir sürede 5 yıldızlı otellerin konseptleriyle yarışacak kalitede bir tesis kurduk" dedi.