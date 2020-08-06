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’taki gizli tünel gün yüzüne çıktı

'ta, içerisinde Kral Midridat'ın mezarı ile 'Yedi Kuyular' adlı mağaranın da olduğuna inanılan 3 bin yıllık tünellerden biri görüntülendi. Tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz'in incisi' olarak adlandırılan Sinop'un yer altı tarihi zenginliği gizemini koruyor. Zaman geçtikçe yeni tünellerin keşfedildiği yer altının tam bir kültürel mirasa ev sahipliği yaptığı Sinop'ta tüneller gizemini korumaya devam ediyor. Son olarak Sinop Ağız Diş Sağlığı Merkezi civarındaki tünellerden birisi görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 09:28 Son Güncelleme: 6.8.2020 09:37 ABONE OL
Sinop’taki gizli tünel gün yüzüne çıktı

Tünellerin son durumu hakkında açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "Bundan 10 yıl önce 2010 yıllarında öğretmen okulunun bahçesinde büyük bir potern giriş çıkış kapısı gördük, daha sonra içeriye girip dolaştık. Daha sonra eski hastanenin inşaatı sırasında yine potern ve yer altında labirentler oluşan yeraltı tünellerine tanık olduk.

Sinop’taki gizli tünel gün yüzüne çıktı

"ANTİK DÖNEMDE TÜNELLERDEN DENİZE İNİLDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Daha sonra bu tünellerin şehrin çok daha fazla kısmında hâkim olduğunu gördük. O tünellerin varlığından haberdar olduk. Özellikle antik dönemde tünellerden denize inildiğini biliyoruz.

Sinop’taki gizli tünel gün yüzüne çıktı

Tabii, şehir yapılaşmış oldukça fazla yapı var. Dolayısıyla bu tünelleri bu yapıların temelleri kesiyor.

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Sinop’taki gizli tünel gün yüzüne çıktı

Hastanenin oradan yürümeye başladık ve kapalı spor salonu doğrultusunda indik gördük ki kapalı spor salonu yolu kesiyor." dedi.

SİNOP'TA TARİHİ GELİŞME

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Sinop’taki gizli tünel gün yüzüne çıktı
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