Sinop’taki gizli tünel gün yüzüne çıktı

Tünellerin son durumu hakkında açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "Bundan 10 yıl önce 2010 yıllarında öğretmen okulunun bahçesinde büyük bir potern giriş çıkış kapısı gördük, daha sonra içeriye girip dolaştık. Daha sonra eski hastanenin inşaatı sırasında yine potern ve yer altında labirentler oluşan yeraltı tünellerine tanık olduk.
"ANTİK DÖNEMDE TÜNELLERDEN DENİZE İNİLDİĞİNİ BİLİYORUZ"
Daha sonra bu tünellerin şehrin çok daha fazla kısmında hâkim olduğunu gördük. O tünellerin varlığından haberdar olduk. Özellikle antik dönemde tünellerden denize inildiğini biliyoruz.
Tabii, şehir yapılaşmış oldukça fazla yapı var. Dolayısıyla bu tünelleri bu yapıların temelleri kesiyor.
Sinop'ta bulunan 10 kilometrelik esrarengiz tünelin ucu nereye çıkıyor? | Video
Hastanenin oradan yürümeye başladık ve kapalı spor salonu doğrultusunda indik gördük ki kapalı spor salonu yolu kesiyor." dedi.