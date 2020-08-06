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Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayıp kaçtı

’de kimliği belirsiz kişi, sokak ortasında tartıştığı Kamil Gül’ü (36) tabancayla 5 el ateş edip, ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Gül, hastaneye kaldırılırken, polis de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 13:49 ABONE OL
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayıp kaçtı

Olay, Odunpazarı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, sokak ortasında Kamil Gül ile tartıştı. Şüpheli, kısa sürede çıkan kavgada belinden çıkardığı tabancayla Gül'e 5 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Bacağından vurularak ağır yaralanan Gül, çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma başlatırken, olay yerinde yapılan incelemede 5 tabanca mermisi bulundu. Olayı görenlerin verdiği bilgilerle şüphelinin eşkali belirlenirken, yakalanması için inceleme başlatıldı.

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Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayıp kaçtı
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