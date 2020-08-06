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Son dakika: Erkek çocuğunu taciz eden adamı esnaf yakaladı!

'da bugün öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Son dakika haberine göre; bir iş yerinde 13 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 55 yaşındaki adam, iş yeri sahibinin güvenlik kameralarını kontrol etmesi üzerine yakalandı. Esnafın müdahale ettiği tacizci, polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 15:18 Son Güncelleme: 6.8.2020 15:20 ABONE OL
Son dakika: Erkek çocuğunu taciz eden adamı esnaf yakaladı!

Antalya'da bir iş yerinde H.G. (13) adlı erkek çocuğu taciz ettiği öne sürülen E.K. (55), esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. E.K., gözaltına alındı.

ESNAF, GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şüphe üzerine güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi, E.K.'nin, H.G. adlı erkek çocuğunu taciz ettiğini gördü. Aynı anda iş yerine gelen E.K., çalışanlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine gelen polis, E.K.'yi gözaltına aldı. Esnafın tepki göstermesi üzerine şüpheli, hızla ekip otosuna bindirilerek, emniyete götürüldü.

"HEPİMİZİN ÇOLUK ÇOCUĞU VAR"

Aynı sokakta iş yeri olan ve olayın şokunu yaşayan Ahmet Dağ, "'Çocukları taciz eden birisi var' deyince koşup, geldik. Esnaf olarak müdahale ettik. Kamera kayıtları var. Çocuğu taciz ediyor. Uygun olmayan şeyler yapmış. Polisi aradım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bu tip insanlar yeryüzünde yaşadığı müddetçe, insanlara rahat yok" dedi.

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Son dakika: Erkek çocuğunu taciz eden adamı esnaf yakaladı!
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