Son Dakika Haberi | İstanbul’un göbeğinde skandal... Genç kızı şarj kablosuyla bağlayıp tecavüz etti

İstanbul Şişli'de skandal bir tecavüz olayı meydana geldi. Şüpheli kuaför salonu sahibi, daha önce yanında çalışan genç kızı evine çağırdı. Burada 'Ya bedenine zarar veririm ya da benim olursun' şeklinde tehdit ettiği genç kızın ellerini şarj kablosu ile bağladı ve jiletle korkutarak cinsel saldırıda bulundu. Olay sonrası şüpheli tutuklandı. Hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki mağdur Y.A.'nın ile şüpheli Hüseyin E.'ye ait işyerinde kuaför olarak bir süre çalışmış olması nedeniyle tanıdığı kaydedildi. 25 yaşındaki şüphelinin 26 Nisan günü mağduru kendisine ait ikamete çağırdığı, Y.A.'nın gittiği, şüphelinin "Ya kızgın yağ dökerim, ya bedenine zarar veririm ya da benim olursun" şeklindeki tehdit içerir sözler sarfettiği belirtildi.