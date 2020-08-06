Son dakika haberi: Malatya deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremin şiddetini duyurdu...

Geçtiğimiz günlerde 5.7 şiddetindeki deprem ile sarsılan Malatya'da küçük çaplı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kandilli Rasathanesi tarafından gelen bilgiye göre; Pütürge'de yerin 5.0 kilometre derinliğinde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin 01.15'de meydana geldiği bildirildi. İşte Malatya'dan gelen son dakika deprem haberinin detayları…

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

4 Ağustos tarihinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.40'ta 5.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası bölgede küçük çaplı depremler yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son bilgiye göre; bölgede yeni bir sarsıntı daha meydana geldi...

Depremin şiddeti 3.1 olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!