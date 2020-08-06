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Son dakika haberi: ile sarsıldı! son depremler listesi ile depremin şiddetini duyurdu...

Gelen son dakika bilgisine göre; ile yeniden sallandı. Geçtiğimiz günlerde Pütürge merkez üssünde yaşanan 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları kapanmadan yaşanan sarsıntılar vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor. tarafından gelen verilere göre; Yerin 5.0 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı Tekederesi – Pütürge’de gerçekleşti. İşte Malatya’dan gelen haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 7.8.2020 01:41 Son Güncelleme: 7.8.2020 01:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Malatya deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremin şiddetini duyurdu...

Geçtiğimiz günlerde 5.7 şiddetindeki deprem ile sarsılan Malatya'da küçük çaplı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kandilli Rasathanesi tarafından gelen bilgiye göre; Pütürge'de yerin 5.0 kilometre derinliğinde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin 01.15'de meydana geldiği bildirildi. İşte Malatya'dan gelen son dakika deprem haberinin detayları…

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

4 Ağustos tarihinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.40'ta 5.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası bölgede küçük çaplı depremler yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son bilgiye göre; bölgede yeni bir sarsıntı daha meydana geldi...

Depremin şiddeti 3.1 olarak kaydedildi.

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Son dakika haberi: Malatya deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremin şiddetini duyurdu...
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