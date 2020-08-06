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: kaç oldu? 5 Ağustos Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

’de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayında son durum hakkında bilgi veriyor. Ülkemizde 4 Ağustos itibariyle verilerine göre salgın başlangıcından bu yana toplamda 5 bin 765 kişi hayatını kaybetti. 5 Ağustos 2020 Çarşamba verileri ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam açıklandı. Peki, 5 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Giriş Tarihi: 6.8.2020 08:40 ABONE OL
Son Dakika: Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 5 Ağustos Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Salgına dair son bilgiler ise her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımıza duyuruluyor. Peki, 5 Ağustos 'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5 Ağustos 2020 Çarşamba Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İşte 5 Ağustos Türkiye corona virüs tablosu…

Son Dakika: Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 5 Ağustos Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

5 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri

Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.

Son Dakika: Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 5 Ağustos Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

4 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.

Son Dakika: Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 5 Ağustos Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

3 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var.

Son Dakika: Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 5 Ağustos Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

2 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici.

Son Dakika: Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 5 Ağustos Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

1 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.

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Son Dakika: Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 5 Ağustos Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
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