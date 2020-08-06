Son Dakika: Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 5 Ağustos Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Salgına dair son bilgiler ise her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımıza duyuruluyor. Peki, 5 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5 Ağustos 2020 Çarşamba Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İşte 5 Ağustos Türkiye corona virüs tablosu…