Süper Loto 6 Ağustos 2020 çekilişi sonuçları CANLI YAYIN izle! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor!

Zengin olma hayali kurarak bu akşam gerçekleşecek Süper Loto çekilişi canlı yayın izle izlemek isteyen vatandaşların akşam saatleri ile beraber araştırmaları hız kazandı. Büyük ikramiyenin geçtiğimiz çekilişle devretmesi üzerine ikramiye 25 Milyon 700 bin TL'ye ulaştı. Peki, Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ne zaman başlayacak? İşte 6 Ağustos Süper Loto çekilişi canlı yayın izle ekranı!
Milli Piyango ile canlı yayınlanacak olan 6 Ağustos Süper loto çekilişi için heyecan dorukta! Yeni dönemde yeniliklerle gelen çekiliş; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 20.00'de çekiliyor. Kazanan numaralar ise naklen yayında belli olacak…
SÜPER LOTO 6 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Herkesin merakla beklediği, Süper Loto çekilişi, bu akşam saat 20:00'de yapılacak. Süper Loto çekilişleri artık pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor.
Süper Loto çekilişi canlı izlemek için tıklayınız
SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.
18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.