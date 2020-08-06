Sur sokaklarında ayak tenisi heyecanı

Terör örgütü PKK'nın 4 yıl önce hendek kazıp, yakıp yıktığı Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi, küllerinden yeniden doğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden ayağa kaldırılan ve büyük bir değişimin yaşandığı Sur sokakları ayak tenisi oynayan çocuklara ev sahipliği yaptı. Tarihi sokaklarda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Altın Ayaklar Yarışıyor" projesi kapsamında çocuklar ayak tenisi oynadı.



HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

Proje ile ilgili SABAH'a konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, hem tarihi Sur'a dikkat çekmek hem de pandemi döneminde çocuklara destek olmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Altın Ayaklar Yarışıyor" projesinin devam edeceğini söyledi.

Demir, "Çocukların sportif faaliyetlere katılması, sosyalleşmesi, psikolojik olarak destek vermek amacıyla bu projemizi hayata geçirdik. Pandemi sürecinde çocuklar sürekli içeride kaldıkları için psikolojik olarak kötü bir süreç yaşadılar. Bu süreci bir nebze daha iyi atlatmaları için yardımcı olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Başta tarihi Sur'da olmak üzere kentin diğer noktalarında da ayak tenisi çalışmaları ve farklı projelere imza atacaklarını belirten Mehmet Demir, "Çok güzel dönüşler alıyoruz.

İnşallah bundan sonra da daha güzel çalışmalara imza atacağız. Etkinliğe katılmak isteyen çocuklar il müdürlüklerine ve sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirler" diye konuştu.





'İNANILMAZ AMA GERÇEK'

Ayak tenisi oynayan çocuklardan 16 yaşındaki Mehmet Kayahan, "Uzun süreden beri bu sokaklarda oyun oynayamadık. Büyüklerimiz bize böyle bir fırsat verdi. İlk kez ayak tenisi oynuyorum. Sur sokaklarının artık bu etkinliklerle bilinmesini ve anlatılmasını istiyoruz" dedi.

15 yaşındaki Enes Bayram ise, "Aylarca bu sokaklardan uzak kaldık.

Bir de üstüne korona hastalığı gelince eve kapandık. Tarihi Sur'un sokaklarında ve Keçi Burcu'nda bir gün böyle bir etkinlik yapılacağı söylense inanmazdık. Ama şimdi bu gerçek oldu" diye konuştu.