Ünlü avukata ‘Hastalıklı beyin’ davası!

Ünlü iş insanı Şehmus Tatlıcı'nın ilk eşi Nazime Tatlıcı'dan olan kızı Berrin Tatlıcı, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu. Genç kadın, babası Şehmus Tatlıcı'nın ilk eşinden yedi, ikinci eşi olan Bengi Tatlıcı'dan ise bir çocuğu bulunduğunu, Şehmus Tatlıcı'nın vefatından sonra mirasçıları arasında davalar bulunduğunu kaydetti.



Kezban Hatemi

'HASTALIKLI BEYİN'

Mirasçılar arasında Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinde devam eden bir davada, geçtiğimiz yıl 12 Kasım günü babasının ikinci eşi olan Bengi Tatlıcı'nın avukatlığını yapan Kezban Hatemi'nin kardeşi Taha Tatlıcı ile duruşma sırasında tartışmaya girdiklerini anlatan Bengi Tatlıcı, 'Mahkeme hâkimine bu sözleri zapta geçirmesini istedi. Bu sırada avukata Kezban Hatemi bana dönerek '' hastalıklı beyin '' diyerek hakaret etti' dedi. Berrin Tatlıcı'nın şikayeti sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, duruşma salonunda bulunan izleyici ve avukatların ifadelerine başvuruldu. Tanıklar, Kezban Hatemi'nin duruşmada müştekiye '' hastalıklı beyin '' şeklinde hakaret ettiklerini beyan etti.

'HAKARET ETMEDİM' SAVUNMASI

Avukat Kezban Hatemi'nin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Hatemi, 'Ben iddia edildiği gibi şikayetçi ile herhangi bir muhataplığım olmamıştır. Ben mahkeme hâkimi ile karşılıklı konuştum. Bilakis taraflardan Taha Tatlıcı '' Bizi tehdit ettin '' şeklinde benimle konuştu. İddia edildiği gibi ben kimseye hakaret etmedim' dedi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Özel Soruşturma Bürosu tarafından avukat Hatemi hakkında hakaret suçundan cezalandırılması için son soruşturmanın İstanbul Anadolu Ağır ceza mahkemesinde yapılması kararıyla iddianame düzenledi. Mahkeme heyeti avukat Hatemi'yi suçlu bulursa ünlü avukat 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.