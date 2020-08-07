Bayt ölçü birimleri: 1 GB kaç MB eder? 1 GB kaç MB hesaplama

Veri boyutu olarak kullanılan bit ve bayt oldukça karıştırılmaktadır. Bayt dosyaların boyutunu ifade etmek için, bit ise hız ölçümlerinde kullanılan terimlerdir. Örneğin internet hızı hesaplanırken saniyedeki indirme hızı için Megabit (Mb) terimini kullanırız. Bilgisayarımızdaki bir dosyanın boyutu için ise Megabayt (MB) terimini kullanırız.

• Bit bilgisayar dilinde 0 ve 1'i ifade eder.

• Bayt ise 8 bitten oluşur. 0'dan 255'e kadar olan sayıları ifade eder.

1 GB KAÇ MB HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Bayt ölçü birimleri:

Bit

Bayt: B

Kilobayt: KB

Megabayt: MB

Gigabayt: GB

Terabayt: TB

Petabayt: PB

Eksabayt: EB

Zettabayt: ZB

Yottabayt: YB

1 gigabayt kaç megabayt eder onu hesaplayalım: 1 kilobayt 1024 bayta eşittir. Yani 2¹⁰ bayttır. Bir sonraki bayt terimi hesaplanırken üzerindeki sayıya 10 eklememiz yeterli olacaktır. Yani bir megabayt 2²⁰ bayttır. Yani bir megabayt 1024 kilobayttır. Bu sistemle gidersek eğer 1 gigabaytın da 1024 megabayta eşit olduğunu görmekteyiz.

Sonuç olarak bakarsak;

1 bit = 8 bayt

1 MB = 1024 KB

1 GB = 1.024 MB