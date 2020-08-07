2 gencin öldüğü kavgada son dakika gelişmesi: 6 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

İstanbul Gazi Mahallesi'nde yaşları küçük iki gencin öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Öldürülen iki gencin aralarında husumet bulunan bir grup tarafından öldürüldüğü belirlendi. 16 yaşındaki Anıl P., ile 25 yaşındaki Ulaş B., İstanbul Gazi Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda çıkan çatışmada hayatını kaybetmiş, iki gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. 2 gencin ölümüyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken savcılık 6 failin tutuklanmasına karar vermişti.



Anıl P.

SALDIRI İÇİN PUSUDA BEKLEMİŞLER

Yürütülen soruşturmada 2 gençle diğer taraflar arasında nedeni bilinmeyen bir husumetin olduğu ortaya çıktı. Ulaş B. ve Anıl P.'nin husumetli olduğu 6 kişilik grup 16 Aralık günü bir plan yaptı. Grubun içerisinde bulunan İ.B., bir araç kiralayıp Anıl P.'nin bulunduğu mekana gidip beklemeye başladı.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Yanına aldığı arkadaşlarıyla araç içerisinde beklemeye başlayan 6 kişilik grup elde ettikleri silahla tesadüfmüş gibi ateş açmaya başladı. Vücutlarına isabet eden kurşunlar sonrası ağır yaralanan Ulaş B., ve Anıl P. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

6 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Savcılık olayın faillerini yapılan incelemede tespit edince 6 şüpheliyi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede İ.B. ve diğer şüpheliler tesadüfen orada olduklarını, aracın bozulduğu için kaldırımda beklediklerini ve havaya açılan ateşin kim tarafından yapıldığını bilmediklerini anlattılar.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

Söz konusu olayda bağlantısı olmadığını ileri süren şüpheliler hakkında 'Tasarlayarak Adam Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılırken olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı