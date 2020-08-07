35 yıldır çaylar Orhan Baba’dan

Erzurumlu 55 yaşındaki Hikmet Gündüz, hayranı olduğu Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'ın 80'li yıllardaki tarzıyla giyinerek müşterilerine çay servisi yapıyor. Palandöken'e bağlı Kayakyolu mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Gündüz, 35 yıldır saç şekli ve giyim tarzıyla kendini hayranı olduğu Orhan Gencebay ile özdeşleştirdi. 7'den 70'e herkesin "Orhan Baba" diye hitap ettiği Gündüz, Orhan Gencebay gibi tıraş ettirdiği saç ve bıyıklarına her gün özenle bakım yapıyor, giysilerini de tarzına uygun şekilde özel olarak terzide diktiriyor. Hikmet Gündüz, "Caddeye çıkıyorum herkes 'Orhan baba' diye bağırıyor. Hastaneye gidiyorum 'Orhan ağabey hoş geldiniz' diyorlar, artık ismimi unutmaya başladım" dedi.