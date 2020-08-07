Adana’da polisten boğulmalara karşı broşürlü uyarı

Kentte hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle serinlemek için sulama kanallarına, baraj gölüne giren çok sayıda vatandaş boğularak hayatını kaybediyor. Tedbirsizlik sonucu ortaya çıkan kayıpların önüne geçilebilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü de çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmalarında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde ekipler, kapı kapı dolaşarak uyarılarda bulundu. Polis, boğulmalara karşı alınabilecek tedbirlerin ve boğulmalarda ilk yardımın anlatıldığı broşürler de dağıttı.