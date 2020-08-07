Ağrı’da feci kaza: 4 ölü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, şarampole devrilen araçtaki 2'si çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Ağrı-Van yolunun Çetenli köyü mevkisinde meydana geldi. Kars'tan Van'a tatile gidenleri taşıyan Ahmet Uluağ'ın kullandığı 61 ACA 065 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Hurdaya dönenen araçtaki Hasgül Barmanbek, Eda (14) ve Nisanur (12) Barmanbek hayatını kaybetti, sürücü Ahmet Uluağ ile Dilşah Uluağ ise yaralandı. Yaralılar, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Dilşah Uluağ da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.