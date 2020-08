Alkollü araç kullanıp nine ve torunun ölümüne neden olmuştu! Korkunç kazada flaş gelişme!

14 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Davaya bakan İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Kasım 2018 tarihli duruşmada Bozdemir'i, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın alkollü olmasını gerekçe göstererek alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kuran mahkeme, sanığın sabıkalı oluşunu gerekçe göstererek de iyi hal indirimi yapmadı. Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, bu kararı onadı. Karar bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, cezayı çok bularak 18 Eylül 2019 tarihinde yerel mahkemenin kararını bozdu.

YARGITAY MAKTULLERİN DE KUSURLU OLDUĞUNU İDDİA EDEREK CEZANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ölenlerin trafik kurallarını yeterince kontrol etmeden yola çıktıklarının dikkate alınmadan üst sınıra yaklaşılarak hüküm kurulmasının hakkaniyete uygun olmadığını gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Bozma kararı üzerine dosya yeniden İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Mahkeme, 9 Ocak 2020 tarihinde yeniden duruşma yaptı. Mahkeme, Bozdemir'i yine, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

YENİ GELEN ADLİ TIP RAPORU DA SANIĞI KUSURLU MAKTULLERİ KUSURSUZ BULDU

Kararında direnen mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararından sonra dosyanın yeniden Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini, gelen raporda ölenlere kusur atfedilmediğini, direnme kararına gerekçe yapmıştı. Kararda, "Her ne kadar bozma ilamında fazla ceza tayin edildiği belirtilmiş ise de; mahkememiz bu yöndeki görüşe iştirak etmemiştir. Sanığın oldukça yoğun ve fazla kural ihlaline sebebiyet verdiği görülmüştür. Trafik kazalarının her gün onlarca can kaybına sebep olduğu, yüzlerce kişinin sakat kalmasına yol açtığı gerçektir. Kazaların önlenmesinde denetim gibi kurallara uymayan ve kazalara yol açan kişilere verilecek cezaların da caydırıcı olmasının baş etken olduğu yadsınamaz. Tüm bu tespitler ışığında sanığın eyleminin başlangıcından sonucuna kadar seyrettiği süreç, ihlal ettiği kurallar, bilinçli taksir düzeyi, ortaya çıkan somut zarar ve netice, suçun konusunun önemi bir bütün halinde değerlendirildiğinde bilinçli taksir halinde artırımın teşdiden (üst sınırdan ceza verme) belirlenerek bozma öncesi kararımız gibi sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir" denilmişti.

YARGITAY BU KEZ OY ÇOKLUĞUYLA BOZDU

Yerel mahkemenin direnme kararı üzerine sanık avukatı dosyayı yeniden Yargıtay'a taşıdı. 4 Haziran 2020 tarihinde dosyayı ele alan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin direnme kararını oy çokluğu ile bozdu. Yerel mahkemenin bozma sonrası yeni bir Adli Tıp Raporu alarak eski kararını verdiği hatırlatılan Yargıtay'ın ikinci bozma kararında, "Yapılan bozmayı etkisiz kılacak şekilde sanığın tam kusurlu olduğunun kabulü halinde dahi ölen kişi sayısı itibariyle temel cezanın orantısız şekilde alt sınırdan çok fazla uzaklaşılarak belirlenmesi ve bozmaya uyulmasına rağmen ilk hükümdeki temel cezanın aynısına hükmolunması kanuna aykırı olduğuna" ifadesi yer aldı.

İKİ ÜYE KARARA MUHALİF KALDI

Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin bu kararına iki üye muhalefet şerhi koydu. 5 üyenin kararına muhalif kalan iki üye, alkollü ve hızlı araç kullanan sanığın ters şeride girerek yayalara çarptığına dikkat çekti. Bozma kararından sonra yerel mahkemenin dosyayı tekrar bilirkişiye yolladığını, gelen raporda sanığın tam kusurlu, yayaların ise kusursuz olduğunu hatırlatan iki üye, ölenlerin kaza nedeniyle alacak bir önlemlerinin bulunmadığına kaydetti.

'CEZALARIN CAYDIRICILIĞI İLKELERİ DİKKATE ALINDIĞINDA...'

İki üyenin muhalefet şerhinde, "Olayın vahameti, sanığın kusurunun yoğunluğu, dairemizin bozma kararından sonra toplanan delillerin ortaya koyduğu durum, trafik kazalarındaki artış ve cezaların caydırıcılığı ilkeleri dikkate alındığında mahkemece takdir edilen cezanın yerinde olduğu düşüncesiyle mahkemece takdir edilen cezanın alt sınırdan fazla uzaklaşılarak verildiği yönündeki çoğunluk görüşüne iştirak etmiyoruz" denildi.

Yargıtay'ın bozma kararından sonra dosya yeniden yerel mahkemeye geldi.