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’nın nesli tükenmemiş

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Anadolu Parsı’nın nesli tükenmemiş
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, nesli tükendiği bilinen Anadolu Parsı'nın Trakya hariç her yerde rastlanabilecek bir tür olduğunu belirterek Anadolu Parsını ilk 2013 yılında görüntülendiklerini ve ayak izlerinin ötesinde dışkı analizleri, DNA testleri, kıl örneklerinden yapmış oldukları analizlerin sonuçlarını da artık yayınlama aşamasında olduklarını söyledi. Türkiye'de son bireyinin 1974'te Beypazarı'nda vurulduğu kabul edilen Anadolu Parsı'nın sayılarının gün geçtikçe arttığını dile getiren Başkaya, bazı bölgelerde yavru ve annelerini de gözlemlediklerini vurguladı.
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Anadolu Parsı’nın nesli tükenmemiş
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