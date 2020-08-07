Mübarek 2020 Aşure ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Aşure ayı hangi aydır?

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Mübarek 2020 ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? hangi aydır?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimine göre, ayı tarihi belli oldu. İslam aleminde bolluk ve bereketin simgesi olan bu ayda aşure dağıtımları yapılır. Muharrem ayının 10.gününe denk gelen mübarek ayda peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı biliniyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte konuya yönelik detaylı araştırmalar başladı. Peki ne zaman, hangi gün? ayı hangi aydır?

Giriş Tarihi: 7.8.2020 09:23 Son Güncelleme: 7.8.2020 09:25 ABONE OL
Aşure ayı ne zaman, hangi gün? 2020 Aşure ayı hangi aydır?

Müslüman aleminin büyük önem verdiği ayı için geri sayım başladı. İslam inancına göre birlik, beraberlik ve bol bereketi ifade eden kutsal ayı içerisine alan tarihi belli oldu. Kur'an'da öneminden bahsedilen Muharrem ayında en çok bilinen ibadetlerden biri de aşure yapmaktır. Manevi duyguların bir arada bulunduğu bu aylarda birlik ve beraberlik önem taşır. Diyanet 2020 takvimine göre ne zaman, hangi gün? ayı hangi aydır?

AŞURE AYI NE ZAMAN?

Aşure ayı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takviminde yer aldı. Diyanet dini günler takvimine göre, bu yıl Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

Aşure ayı ne zaman, hangi gün? 2020 Aşure ayı hangi aydır?

AŞURE AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

günü, Muharrem ayının onuncu günü olan 29 Ağustos'ta başlayacak. Bir gelenek haline gelen aşure tatlısı, komşulara dağıtılarak paylaşmayı ve bereketi arttıracak.

AŞURE AYI ÖNEMİ NEDİR?

Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde telaffuzu yaygındır. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur…

Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir.

Aşure ayı ne zaman, hangi gün? 2020 Aşure ayı hangi aydır?

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Hicri takvimin ilk ayı olan muharrem ayı, İslamiyet'te en önemli dört aydan biridir. Muharrem ayının onuncu günü olan günü peygamber tarihi bakımdan pek çok önemli olayların olduğu gün olarak da anılmaktadır. Aşure gününde Hz. Nuh'un kendisine bağlı olan kavmiyle birlikte tufanı aşarak Cudi dağına vardıkları, Hz. Musa'nın asasıyla Kızıl Denizi yararak firavunun gazabından kurtulduğu ve Hz. Yunus'un yunus balığının karnından çıkarak kurtulması aşure gününde gerçekleştiğinden dolayı farklı dinlerce de kıymetli görülmektedir.

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Mübarek 2020 Aşure ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Aşure ayı hangi aydır?
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