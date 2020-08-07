Son dakika haberler... Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasaklar geri mi dönüyor?

Son dakika haberler… Bir süredir ülkemizde koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış ile beraber yeniden kısıtlama kararlarının verileceği gündemde yer alıyordu. Sokağa çıkma yasağı genelgesi adı altında sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası ilk açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan gelmiş ve bu belgenin sahte olduğu bildirilmişti. Bunun ardından ise bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması!
Koronavirüs salgınına tedbiren alınan kararlardan biri de sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Vakaların yeniden artışa geçmesiyle beraber vatandaşlar kısıtlama günlerinin geri döneceği yönündeki iddiaların doğruluğuna dair açıklamaları ise yakından takip ediyordu. Son olarak açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN BELGE SAHTE Mİ?
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.
Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti
İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak'ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili, 'Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.' dedi.
Özellikle bayram tatilinden sonra plajlarda sosyal mesafeye uyulmaması, maske takılmaması gibi faktörler nedeniyle ülkemizdeki son vaka sayılarında artış söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos corona virüs verilerini açıkladı. Buna göre dünkü vaka sayısı 1.178 olurken, vefat eden kişi sayısı da 19 oldu. Türkiye genelinde il il şehir şehir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre vaka sayısının kontrol altına laınamadığı bölgelerde özel yasaklar uygulanabilir.