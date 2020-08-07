Son dakika haberler... Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasaklar geri mi dönüyor?

Son dakika haberler… Bir süredir ülkemizde koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış ile beraber yeniden kısıtlama kararlarının verileceği gündemde yer alıyordu. Sokağa çıkma yasağı genelgesi adı altında sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası ilk açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan gelmiş ve bu belgenin sahte olduğu bildirilmişti. Bunun ardından ise bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması!

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, OLACAK MI?

Koronavirüs salgınına tedbiren alınan kararlardan biri de sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Vakaların yeniden artışa geçmesiyle beraber vatandaşlar kısıtlama günlerinin geri döneceği yönündeki iddiaların doğruluğuna dair açıklamaları ise yakından takip ediyordu. Son olarak açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi…