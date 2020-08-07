Balkondan atlayan kadını yatak sererek kurtardılar

Bursa'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, binanın 2. katından atladı. Kadın, vatandaşların yere serdiği yataklar sayesinde kurtuldu. Olay, dün sabah Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, 5 katlı bir binanın 2. katındaki dairenin balkonuna çıktı. Balkon demirlerinden aşağı sarkan kadın, çevrede biriken vatandaşlara intihar edeceğini söyledi. Vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerini aradı. Ancak ekipler gelene kadar vatandaşlar, binanın zemin katında bulunan çeyiz eşyaları satan iş yerinden çıkardıkları yatakları kaldırıma serdi. Sokağa toplanan vatandaşlar kadını atlamaktan vazgeçirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir süre sonra balkondan atlayan kadın, yatakların üzerine düştü. Hafif yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından tedaviye alındı.