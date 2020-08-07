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'da tarihi surlardan düşen adam öldü

'da, 15 metrelik tarihi surlara manzara izlemek için çıkan B.T. (57), dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 23:44 ABONE OL
Bursa'da tarihi surlardan düşen adam öldü

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tarihi Bursa Surları'nda meydana geldi. Balibey Han'ın üstünde bulunan tarihi surlara manzara izlemek için çıkan B.T., iddiaya göre dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

B.T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da tarihi surlardan düşen adam öldü
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