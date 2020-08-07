CS: GO ping düşürme kodu 2020: CS GO ping düşürme nasıl yapılır? İşte ping düşürme yöntemleri

Online oyunlarda yaşanan ping problemi, her oyunda olduğu gibi Counter Strike Global Offensive'de de görülüyor. Oyun sırasında aniden yükselen ping sorunu, oyuncuları çileden çıkartır seviyeye gelebiliyor. CS'de ping düşürme için çeşitli yöntemler bulunuyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden, CS: GO ping düşürme kodları 2020 hakkında bilgi edinebilirsiniz.

CS GO PİNG DÜŞÜRME NASIL YAPILIR?

Counter Strike Global Offensive'de çeşitli ping düşürme yöntemleri bulunuyor. Haberimizden yer alan CS: GO ping düşürme kodları 2020 aracılığı ile oyunu pingsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

CS: GO PİNG DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ

Counter Strike Global Offensive'de düşük ping değerleri ile oynamak istiyorsanız öncelikle aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

Kablolu bağlantı kullanın,

Güvenlik yazılımını devre dışı bırakmayı unutmayın,

Steam güncellemelerini devre dışı bırakın,

Arka plandaki indirmeleri mutlaka kapatın,

DNS kullanmayın.

CS: GO PİNG DÜŞÜRME KODLARI 2020

Bu temel ayarların yanı sıra, çeşitli CS GO ping düşürme kodları da bulunmaktadır. CS'de ping düşürme kodları uygulamak için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

Steam üzerinden CS:GO Özellikleri'ne girin,

Genel tabının altındaki Başlatma Seçeneklerini Ayarla seçeneğini tıklayın.

Açılan pencereye aşağıdaki komutları girin

rate 786432 cl_updaterate 128 cl_cmdrate 128 cl_interp 0 cl_interp_ratio 1 cl_predict 1 cl_predictweapons 1 cl_lagcompensation 1

Diğer bir CS GO ping düşürme kodu ve uygulanışı ise şu şekilde;