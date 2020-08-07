Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 7 Ağustos Diyanet İşleri İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? bugünün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Müslüman alemi olarak bir Cuma gününe daha gelmenin mutluluğu içerisinde bulunuyoruz. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da camiler dolup taşacak, sosyal mesafeye uygun şekilde namaz ibadetlerini yerine getirilecek. Camilere gidecekler yaşadıkları illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek adına 7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.
7 Ağustos 2020 Cuma günü Cuma Namazı saat kaçta kılınacak? sorusu ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati bilgileri şöyle;
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul ilimizde Cuma namazı saat 13.15'te kılınmaya başlanacaktır.
ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara ilimizde Cuma namazı saat 12.59'da kılınmaya başlanacaktır.
İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir ilimizde Cuma namazı saat 13.22'de kılınmaya başlanacaktır.
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