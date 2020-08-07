Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı saati: 7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

namazı saati: 7 Ağustos saat kaçta kılınacak?

7 Ağustos namazı saat kaçta kılınacak? Müslümanlar, yeni bir Cuma gününe erişmenin huzurunu yaşarken, her hafta olduğu gibi bugün de saati, hutbe gibi konular da merak konusu oldu. Vatandaşlar, başta İstanbul, Konya, İzmir ve Ankara gibi şehirler için olmak üzere 'Cuma namazı saat kaçta' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, İşleri namaz saatleri takvimine göre Cuma namazı saati ne zaman? Aşağıda, Cuma namazı saati yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 11:17 ABONE OL
Cuma namazı saati: 7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Yeni bir gününe erişmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Cuma saatinde yine camileri dolduracaklar. Eller semaya kalkacak ve milyonlar bu mübarek günde çeşitli ibadetler yapacaklar. vaktinin yaklaşması ile birlikte namaza gidecek olanlar, 'Cuma namazı saat kaçta' sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, 7 Ağustos 2020 Cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

CUMA NAMAZI SAATİ

İşte, başta Ankara, İstanbul, Konya, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere illerimize göre Cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saati: 7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • İstanbul ilimizde namazı saat 13.15'te kılınmaya başlanacaktır.

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Ankara ilimizde saat 12.59'da kılınmaya başlanacaktır.

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • İzmir ilimizde Cuma namazı saat 13.22'de kılınmaya başlanacaktır.

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Bursa ilimizde Cuma namazı saat 13.15'de kılınmaya başlanacaktır.

SAKARYA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Sakarya ilimizde Cuma namazı saat 13.09'da kılınmaya başlanacaktır.

SAMSUN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Samsun ilimizde Cuma namazı saat 12.45'de kılınmaya başlanacaktır.

Cuma namazı saati: 7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

TRABZON CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Trabzon ilimizde namazı saat 12.32'de kılınmaya başlanacaktır.

KOCAELİ CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Kocaeli ilimizde saat 13.11'de kılınmaya başlanacaktır.

KONYA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Konya ilimizde Cuma namazı saat 13.01'de kılınmaya başlanacaktır.

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • Diyarbakır ilimizde Cuma namazı saat 12.30'da kılınmaya başlanacaktır.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı saati: 7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA