Cuma namazı saati: 7 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Yeni bir Cuma gününe erişmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Cuma saatinde yine camileri dolduracaklar. Eller semaya kalkacak ve milyonlar bu mübarek günde çeşitli ibadetler yapacaklar. Cuma namazı vaktinin yaklaşması ile birlikte namaza gidecek olanlar, 'Cuma namazı saat kaçta' sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, 7 Ağustos 2020 Cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

CUMA NAMAZI SAATİ

İşte, başta Ankara, İstanbul, Konya, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere illerimize göre Cuma namazı saatleri...