Damat dehşeti: Bir ölü bir yaralı

Tokat'ta, damat kayınbabasını vurarak öldürürken, kaynanasını ağır yaraladı. 19 yaşındaki Edanur Babur, yaklaşık 6 ay önce evlendiği eşi Bilgin Babur'la tartışma yaşaması sonucu babaevine döndü. Bilgin Babur, eşi ile barışmak için kayınpederi İbrahim Batarya'nın evine gitti. Damat Babur ile kayınpederi Batarya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Babur, kayınpederi İbrahim ve kayınvalidesi Gülşen Batarya'yı tabanca ile vurdu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Batarya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Gülşen Batarya'nın tedavisi sürdürülüyor. Kaçan Bilgin Babur, bir okulun bahçesinde polise teslim oldu.