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Darp ettiği eşinden özür diledi

’da tartıştığı eşini fırlattığı anahtarla başından yaralayan koca, "İstemeden oldu. Ben eşimden binlerce kez özür diliyorum. Beni affetsin" dedi. Olaya gözyaşları içinde tanık olan kız çocuğu M.K. ise annesi ve babasının barışmasından mutlu olup, ikisinin elinden tutarak gülümsedi

İHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 10:01 ABONE OL
Darp ettiği eşinden özür diledi

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde yaşanan olayda Hakan ve Pınar K. çifti tartışmış, sonrasında Pınar K. kocasının fırlattığı anahtar ile kafasından yaralanmıştı. Bu durumu gören 6 yaşlarındaki kızları M.K. ise gözyaşlarına boğulmuştu. Olaydan sonra Pınar K. tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Hakan K. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest kalır kalmaz eşinin yanına koşan Hakan K. eşinden özür dileyerek kendisini affetmesini istedi. Bunun üzerine genç kadın şikayetinden vazgeçip eşini affetti. Hakan K. olay günü kesinlikle eşine zarar vermek istemediğini belirterek, 'O gün eşimle aramızda tartışma çıktı.

ANAHTAR TALİHSİZ BİR ŞEKİLDE EŞİMİN KAFASINA GELDİ

Ben de sinirlenip elimdeki anahtarı duvara fırlattım. Ancak anahtar talihsiz bir şekilde eşimin kafasına geldi. Ben hemen eşimin kafasındaki yaraya müdahale ettim. Eşim daha sora sokağa çıkmıştı kan görünce birileri polisi sağlık ekiplerini aramış. Ben kesinlikle eşime zarar vermek istemedim. Eşimden binlerce kez özür diliyorum. Bu tür olaylara da karşıyım benim yaptığım hareket herkese örnek olsun kimse kadına şiddet uygulamasın" dedi Pınar K. ise eşinin özrünü kabul edip onu affettiğini, bir daha tekrarlanmayacağını umduğunu söyledi. Anne ve babasını mutlu halde gören M.K. ise onların elini tutup gülümsedi.

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Darp ettiği eşinden özür diledi
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