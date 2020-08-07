Yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 7 Ağustos! 2020 Ayetli, kısa ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar sözleri

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Yeni, anlamlı ve resimli ile sözleri 7 Ağustos! 2020 Ayetli, kısa ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar sözleri

İslam alemi açısından mühim olan ve Müslümanların bayramı olarak bilinen bu mübarek günde binlerce vatandaş sevdikleriyle paylaşmak amacıyla en güzel ayetli ve resimli araştırmasına başladı. Böylesine faziletli olan bu güne kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu paylaşmak isteyen Müslümanlar gerek Whatsapp gerekse sosyal medya aracılığı ile mesajlarını paylaşmaya başladı. Sizler için hazırladığımız haberimizde en güzel, anlamlı, yeni ve ayetli 2020 Cuma mesajları görsellerine ulaşabilirsiniz. İşte en güzel resimli ve yeni Cuma mesajları görselleri ve sözleri!

Giriş Tarihi: 7.8.2020 07:02 Son Güncelleme: 7.8.2020 07:03 ABONE OL
En güzel, yeni ve resimli Cuma Mesajları 2020 ile Hayırlı Cumalar | 8 Ağustos 2020 Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri!

Bu mübarek günü yaşamanın huzurunu paylaşan Müslüman vatandaşlar aynı zamanda bu anlamlı günde en güzel resimli 2020 araştırmalarına da başladı. Müslüman aleminin bayramı olarak bilinen bu anlamlı günde ise binlerce vatandaş camilerde kendilerine farz kılınan ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu noktada en yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. İşte en güzel, ayetli, resimsiz ve resimli 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları…

EN GÜZEL, AYETLİ, RESİMLİ VE YENİ CUMA MESAJLARI 2020!

Bu mübarek günde vatandaşlar tarafından görsel araştırmaları da hız kazandı. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden sevdikleriyle görselleri paylaşmak isteyen vatandaşlar için Sabah.com.tr olarak en güzel resimli Cuma mesajları görsellerini bir araya derledik.

En güzel, yeni ve resimli Cuma Mesajları 2020 ile Hayırlı Cumalar | 8 Ağustos 2020 Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

En güzel, yeni ve resimli Cuma Mesajları 2020 ile Hayırlı Cumalar | 8 Ağustos 2020 Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri!

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...

En güzel, yeni ve resimli Cuma Mesajları 2020 ile Hayırlı Cumalar | 8 Ağustos 2020 Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri!

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

En güzel, yeni ve resimli Cuma Mesajları 2020 ile Hayırlı Cumalar | 8 Ağustos 2020 Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

En güzel, yeni ve resimli Cuma Mesajları 2020 ile Hayırlı Cumalar | 8 Ağustos 2020 Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri!

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

En güzel, yeni ve resimli Cuma Mesajları 2020 ile Hayırlı Cumalar | 8 Ağustos 2020 Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

En güzel, yeni ve resimli Cuma Mesajları 2020 ile Hayırlı Cumalar | 8 Ağustos 2020 Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri!

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

En güzel, yeni ve resimli Cuma Mesajları 2020 ile Hayırlı Cumalar | 8 Ağustos 2020 Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri!

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

En güzel, yeni ve resimli Cuma Mesajları 2020 ile Hayırlı Cumalar | 8 Ağustos 2020 Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri!

Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

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Yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 7 Ağustos! 2020 Ayetli, kısa ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar sözleri
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