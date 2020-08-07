Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eşine sinirlendi, kendi aracına zarar verdi!

Eşine sinirlendi, kendi aracına zarar verdi!

'de akılalmaz olay! Eşiyle kavga eden bir kişi, sopayla otomobilinin camlarını kırdı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde öfkeli kişinin, elindeki sopayla otomobilinin camlarına defalarca vurduğu görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 12:01 ABONE OL
Eşine sinirlendi, kendi aracına zarar verdi!

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi evinde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında dışarıya çıkan kişi, evinin önünde park halinde bulunan otomobilin yanına geldi. Eline aldığı sopayla otomobilinin camlarını ve dikiz aynalarını kırmaya başladı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilinin camlarını kıran kişiyi, polis merkezine götürdü. Eşiyle tartışan kişinin otomobilinin camlarını kırması ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaybedildi. Görüntülerde öfkeli kişinin, elindeki sopayla otomobilinin camlarına defalarca vurduğu görülüyor.

Doğum sırasında eşini kaybeden koca hastaneye dava açtı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Eşine sinirlendi, kendi aracına zarar verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA