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Haliç köprüsündeki çalışma ne kadar sürecek? kapalı mı, çalışma ne zaman başlıyor?

Haliç köprüsündeki yenileme çabaları, bu akşam itibariyle başlayacak. Sıklıkla köprüyü kullanan bireyler ise, ‘Haliç köprüsündeki çalışma ne kadar sürecek?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Çalışma nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin sağdan 2 şeridi kapalı olacak. Peki, 'ndeki çalışma ne kadar sürecek?

Giriş Tarihi: 7.8.2020 14:29 ABONE OL
Haliç köprüsündeki çalışma ne kadar sürecek? Haliç köprüsü kapalı mı, çalışma ne zaman başlıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edilecek.

Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek. Çalışma, bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı tek şeritten sağlanacak.

Sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

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Haliç köprüsündeki çalışma ne kadar sürecek? Haliç köprüsü kapalı mı, çalışma ne zaman başlıyor?
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