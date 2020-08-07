İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen Ö.G.'yi teknik takibe aldı. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirtilen Ö.G., Asarlık Mahallesi'nde otomobili durdurularak gözaltına alındı. İlçeye uyuşturucu getirip sattığı iddia edilen Ö.G.'nin üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırından şeffaf poşet içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen bir miktar para bulundu.

Ö.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.