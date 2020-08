İçişleri Bakanı Soylu: Sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs denetimleri kapsamında Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir kapalı pazar yerinde giderek denetimde bulundu. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bakan yardımcıları, valiler, kaymakamlar ve belediye başkanlarının, aynı zamanda ticaret, sanayi ve esnaf odaları dahil tüm kurumların hep birlikte salgın denetimi konusunda gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Soylu, "Derdimiz şu; bütün dünya bu salgınla karşı karşıya ve önce yapmamız gereken şey her bireyin yani kendimizin kurallara uymasıdır. Burada bugün 250 bin kişi denetime çıkmış durumda. İnanıyorum ki; bu salgını hep birlikte atlatacağız. Bu konu her bir bireyin sorumluluğudur. Düğünlerde, nişanlarda, toplu taşımalarda dikkat edelim. Burada belediyelerimize de büyük bir sorumluluk düşüyor" dedi. Denetimlerin süreceğini kaydeden Soylu, "Sokağa çıkma yasağıyla ilgili ortaya konulabilecek değerlendirmeler de bu tezviratların bir parçası. Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok" diye konuştu.

HALK OTOBÜSÜNE BİNDİ



Kapalı Pazar yerini baştan sona gezerek esnaflarla bir bir konuşan Soylu, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Soylu, Bakanlığa geçmek için ise özel halk otobüsüne bindi. Otobüsteki tedbirleri inceleyen Soylu yolcularla sohbet etti ve "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz" dedi.