‘İyi haberler için sıkı tedbir şart’

Türkiye'deson 24 saatte test yapılan 54 bin 494 kişiden 1153'üne Kovid- 19 tanısı konulurken, 14 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı ise 5 bin 798 oldu. 1040 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 220 bin 546 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir" dedi. Bu arada Koca, bir diğer Twitter paylaşımında, Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir il ya da kapasitesi tamamen dolu hastane olmadığını belirterek, "İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur" ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Koca, İngiliz Sky News televizyonunun Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele başarısını anlattığı haberini de "Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım" ifadesiyle paylaştı