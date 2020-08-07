Kanalda yüzerken kaybolan 17 yaşındaki Sezgin'i 15 dalgıç arıyor

YEĞENİ ARAMA ÇALIŞMALARINI İZLEDİ

Bölgede arama çalışmalarını gencin yakınları da izlerken, kaybolan gencin en son birlikte yüzdüğü 10 yaşlarındaki yeğeni Ahmet Andariman da kanala girdikleri alana gelerek çalışmaları izledi. Üzgün görülen çocuğu polis bir yandan teskin ederken, bir yandan da bilgisine başvurdu. Kanaldaki çalışmalar karadan, su altından ve havadan devam ediyor.