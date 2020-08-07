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Karantinadan kaçtı, polise yakalandı

'nın Hilvan ilçesinde, polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilin sürücüsü Cihan B.'nin vakayla temas ettiği için evinde altında olması gerektiği ortaya çıktı. 3150 lira para cezası kesilen sürücü, yeniden 14 gün süreyle karantinaya alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 16:16 ABONE OL

Hilvan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe girişinde oluşturdukları uygulama noktasında, Cihan B.'nin sürücüsü olduğu otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde, Cihan B. hakkında koronavirüslü vakayla temas ettiği için 14 gün süreyle karantina kararı olduğu ortaya çıktı.

Koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiği için 3150 lira para cezası yazılan Cihan B., çağırılan sağlık görevlilerine teslim edilerek, evine gönderildi.

Cihan B., yeniden 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Öte yandan Cihan B. hakkında 'Toplum sağlığını tehlikeye attığı' gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

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Karantinadan kaçtı, polise yakalandı
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