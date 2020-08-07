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Kayıp altınları kriminal polisi laptop çantasında buldu

'da enteresan bir olay yaşandı. Ev sahibi olma hayali ile biriktirdiği altınları evinde saklayan vatandaş, altınlarını sakladığı yerde bulamayınca hırsızlık şüphesiyle paniğe kapıldı ve polis ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen kriminal polisi altınları laptop çantasında buldu.

İHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 14:42 Son Güncelleme: 7.8.2020 14:55 ABONE OL
Kayıp altınları kriminal polisi laptop çantasında buldu

Bursa'da ev almak için biriktirdiği 60 altını koyduğu çantada bulamayan adam polis gidip ihbarda bulundu. Laptop çantasına sakladığı altınları olay yeri inceleme biriminde görevli polis memuru buldu.

Olay, 1 ay önce merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi.

NCELEMEK ÜZERE ALINAN ÇANTADAN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Murat Kahraman ev almak için biriktirdiği altınlarını sakladığı yeri unutunca hırsızlık şüphesiyle Görükle Polis Merkez Amirliğine başvurdu. Ekipler hırsızlık şüphesi olduğu için eve Olay Yeri İnceleme ekiplerini çağırdı. Ekipler çantayı delil olarak alarak Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne götürdü.



Laboratuvar kısmında görevli Polis memuru Serbülent B. ise altınların laptop çantasının içerisinde bulunan astara sıkıştığını fark ederek altınları bulmayı başardı.

Kayıp altınlarının bulunduğu haberini alan Kahraman ise polis ekiplerine teşekkür ederek altınlarını aldı.

Kendisini darp eden sevgilisi için ortalığı birbirine kattı

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Kayıp altınları kriminal polisi laptop çantasında buldu
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