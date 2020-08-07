Kendisini tehdit eden kadını evinde öldürdü "Erkekliğime laf etti" dedi

Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'ndeki Kurt Apartmanı'nda önceki gün saat 15:20 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: İhracat ve ithalat işleriyle uğraşan Selamettin Ç., yakın arkadaşlık kurduğu çok sayıda Tacikistanlı ile görüşüyordu. Makhfırat Ashurova da bunlardan biriydi. İddiaya göre olaydan bir gün önce Ashurova, Selamettin Ç.'den 120 lira para alıp Sarıyer'de bir plaja gitti. Plaja gittiğinde yanında iki erkek de vardı. Selamettin Ç'nin yakın bir arkadaşı Ashurova'yı görüp durumu ona anlattı.
120 LİRA ALIP PLAJA GİTMİŞ
Bunun üzerine telefonla konuşan ikili arasında tartışma yaşadı. İddiaya göre Selamettin Ç., Ashuroa'ya "Benim verdiğim parayla erkeklerle mi geziyorsun" deyip kızdı. Bu duruma sinirlenen Ashurova olay günü Selamettin Ç'yi arayıp evine çağırdı. Küfürler edip, "Sen ne biçim erkeksin" gibi laflar etti. Selamettin Ç. de bunun üzerine Ashurova'nın evine gitti.
EVİNE GİTTİ ÖLDÜRDÜ
İddiaya göre Ashurova burada Selamettin Ç'ye yine küfürler etti. Yaşananlara sinirlenen Selamettin Ç. cinnet getirerek yanında getirdiği silahla Ashurova'yı öldürdü.
POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU
Öldürdüğü kadının başına durup polisi arayan Selamettin Ç. bir kadını öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.
"ERKEKLİĞİME LAF ETTİ"
Emniyetteki ifadesinde, "Yıllardır ailece görüşüyoruz. Bir gün önce benden para aldı. O parayla erkeklerle denize gitmiş. Sorunca da benim erkekliğime laf etti. Evine çağırdı tartıştık olayı gerçekleştirdim" dediği ileri sürüldü. Selamettin Ç. Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.