Kendisini tehdit eden kadını evinde öldürdü "Erkekliğime laf etti" dedi

Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'ndeki Kurt Apartmanı'nda önceki gün saat 15:20 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: İhracat ve ithalat işleriyle uğraşan Selamettin Ç., yakın arkadaşlık kurduğu çok sayıda Tacikistanlı ile görüşüyordu. Makhfırat Ashurova da bunlardan biriydi. İddiaya göre olaydan bir gün önce Ashurova, Selamettin Ç.'den 120 lira para alıp Sarıyer'de bir plaja gitti. Plaja gittiğinde yanında iki erkek de vardı. Selamettin Ç'nin yakın bir arkadaşı Ashurova'yı görüp durumu ona anlattı.