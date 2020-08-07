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Kendisini tehdit eden kadını evinde öldürdü "Erkekliğime laf etti" dedi

İstanbul Fatih'te ithalat ihracat işi yapan Selamettin Ç(57) evine gittiği arkadaşı Tacikistanlı kadın Makhfırat Ashurova'yı (41) silahla öldürdü. Olayın ardından polisi arayıp teslim olmak istediğini söyleyen katil zanlısı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, "Benim verdiğim parayla plaja gitti. Gelip benim erkekliğime laf etti. Küfürler savurdu. Beni tehdit etti. Evine çağırdı tartıştık. Olayı gerçekleştirdim" dediği ileri sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 7.8.2020 14:59 Son Güncelleme: 7.8.2020 15:12 ABONE OL
Kendisini tehdit eden kadını evinde öldürdü Erkekliğime laf etti dedi

Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'ndeki Kurt Apartmanı'nda önceki gün saat 15:20 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: İhracat ve ithalat işleriyle uğraşan Selamettin Ç., yakın arkadaşlık kurduğu çok sayıda Tacikistanlı ile görüşüyordu. Makhfırat Ashurova da bunlardan biriydi. İddiaya göre olaydan bir gün önce Ashurova, Selamettin Ç.'den 120 lira para alıp Sarıyer'de bir plaja gitti. Plaja gittiğinde yanında iki erkek de vardı. Selamettin Ç'nin yakın bir arkadaşı Ashurova'yı görüp durumu ona anlattı.

Kendisini tehdit eden kadını evinde öldürdü Erkekliğime laf etti dedi

120 LİRA ALIP PLAJA GİTMİŞ

Bunun üzerine telefonla konuşan ikili arasında tartışma yaşadı. İddiaya göre Selamettin Ç., Ashuroa'ya "Benim verdiğim parayla erkeklerle mi geziyorsun" deyip kızdı. Bu duruma sinirlenen Ashurova olay günü Selamettin Ç'yi arayıp evine çağırdı. Küfürler edip, "Sen ne biçim erkeksin" gibi laflar etti. Selamettin Ç. de bunun üzerine Ashurova'nın evine gitti.

Kendisini tehdit eden kadını evinde öldürdü Erkekliğime laf etti dedi

EVİNE GİTTİ ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre Ashurova burada Selamettin Ç'ye yine küfürler etti. Yaşananlara sinirlenen Selamettin Ç. cinnet getirerek yanında getirdiği silahla Ashurova'yı öldürdü.

Kendisini tehdit eden kadını evinde öldürdü Erkekliğime laf etti dedi

POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

Öldürdüğü kadının başına durup polisi arayan Selamettin Ç. bir kadını öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Kendisini tehdit eden kadını evinde öldürdü Erkekliğime laf etti dedi

"ERKEKLİĞİME LAF ETTİ"

Emniyetteki ifadesinde, "Yıllardır ailece görüşüyoruz. Bir gün önce benden para aldı. O parayla erkeklerle denize gitmiş. Sorunca da benim erkekliğime laf etti. Evine çağırdı tartıştık olayı gerçekleştirdim" dediği ileri sürüldü. Selamettin Ç. Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kendisini tehdit eden kadını evinde öldürdü "Erkekliğime laf etti" dedi
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