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’de iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Genç kadın çığlık atarak yardım istedi...

’nin Kandıra ilçesinde Fatoş A. (37), baktığı köpeğe tecavüz eden Maksut K.’yi (73) görünce çığlık atarak, yardım istedi. Çığlıklar üzerine hemen toparlanan Maksut K., kadına taş atmaya çalıştı. Gözaltına alınan Maksut K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 12:14 Son Güncelleme: 7.8.2020 12:22 ABONE OL
Kocaeli’de iğrenç olay! Genç kadın çığlık atarak yardım istedi iç çamaşırı elinde kaldı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Mahallesi Çal mevkisinde meydana geldi. Fatoş A., sokakta beslediği yavrusu da bulunan çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiği sırada Maksut K.'nin hayvanı ağaca bağlayarak, tecavüz ettiğini gördü.

Kocaeli’de iğrenç olay! Genç kadın çığlık atarak yardım istedi iç çamaşırı elinde kaldı

Fatoş K., "Ne yapıyorsun sen burada?" diye bağırıp, çığlık atınca Maksut K. de hemen toparlanarak, pantolonunu giydi, iç çamaşırı da elinde kaldı. Maksut K., eline geçirdiği taşları Fatoş A.'ya atmaya çalıştı. Fatoş A., "İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar" diye bağırırken, yardıma gelen kişi, Maksut K.'yi yakaladı.

Kocaeli’de iğrenç olay! Genç kadın çığlık atarak yardım istedi iç çamaşırı elinde kaldı

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet başsavcılığına olayla ilgili bilgi verilirken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Maksut K. hakkında, 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli’de iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Genç kadın çığlık atarak yardım istedi...
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