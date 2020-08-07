Kocaeli’de iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Genç kadın çığlık atarak yardım istedi...

Fatoş K., "Ne yapıyorsun sen burada?" diye bağırıp, çığlık atınca Maksut K. de hemen toparlanarak, pantolonunu giydi, iç çamaşırı da elinde kaldı. Maksut K., eline geçirdiği taşları Fatoş A.'ya atmaya çalıştı. Fatoş A., "İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar" diye bağırırken, yardıma gelen kişi, Maksut K.'yi yakaladı.